Кабмин повысил цену на газ для населения на 23,5%

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Премьер отметил, что на протяжении долгого времени правительство Украины вело переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) для того, чтобы снять вопрос повышения цены на газ с повестки дня сотрудничества с Фондом.
В.Гройсман добавил, что принимаемое решение очень сложное для каждого гражданина страны, но подчеркнул, что субсидиями будут обеспечены все, кто в них нуждается.
Как сообщалось, постановление Кабмина №187 от 22 марта 2017 года предусматривало, что спецобязательства по продаже газа населению и ТКЭ будут действовать до 1 апреля 2018 года, но позже правительство продлило их до конца мая, а еще позже – до конца июля, августа, сентября, 18 октября и до 27 октября.
В настоящее время вопрос цен на газ для населения является ключевым для возобновления финансирования со стороны МВФ.
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