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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:13145

В Сумах легковушка врезалась в скорую

Сегодня, 20 октября, на проспекте Курский возле рынка произошло дорожно-транспортное происшествие.

По словам водителя скорой помощи, из-за поворота выскочил легковой автомобиль, в результате чего произошло столкновение, пишет SumyPost.

На место происшествия вызвали патрульных, которые установят все детали ДТП.

Пострадавших нет.

Право Дтп ДТП со скорой

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