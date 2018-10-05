В Сумах легковушка врезалась в скорую

По словам водителя скорой помощи, из-за поворота выскочил легковой автомобиль, в результате чего произошло столкновение, пишет SumyPost.
На место происшествия вызвали патрульных, которые установят все детали ДТП.
Пострадавших нет.
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