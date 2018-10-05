В Сумах легковушка врезалась в скорую Сегодня, 20 октября, на проспекте Курский возле рынка произошло дорожно-транспортное происшествие.

По словам водителя скорой помощи, из-за поворота выскочил легковой автомобиль, в результате чего произошло столкновение, пишет SumyPost. На место происшествия вызвали патрульных, которые установят все детали ДТП. Пострадавших нет.