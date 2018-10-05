Сумские волейболисты одержали первую победу в Суперлиге Сегодня, 20 октября, в Сумах прошла повторная игра 4-го тура чемпионата Украины по волейболу среди мужских команда Суперлиги.

«ШВСМ-СумДУ» играла с харьковской «Юракадемией». После вчерашнего поражения 1:3 сегодня сумчане взяли реванш со счетом 3:2 (25-19, 19-25, 25-21, 18-25, 15-11). Это первая победа за 8 игр нашей команды в Суперлиге. Теперь на счету сумских волейболистов 3 очка и по-прежнему седьмое место в турнирной таблице.

Остальные матчи тура:

«Барком-Кажаны» Львов – «МХП-Винница» 3:1, 0:3

«Фаворит» Лубны – «Буревестник-ШВСМ» Чернигов 2:3,

«Сердце Подолья» Винница – «Новатор» Хмельницкий 2:3, 3:0

Лидируют в турнирной таблице «МХП-Винница» - 21 очко, «Барком-Кажаны» - 20, «Сердце Подолья» и «новатор» - по 15, «Юракадемия» - 14…