Сумские волейболисты одержали первую победу в Суперлиге

«ШВСМ-СумДУ» играла с харьковской «Юракадемией». После вчерашнего поражения 1:3 сегодня сумчане взяли реванш со счетом 3:2 (25-19, 19-25, 25-21, 18-25, 15-11). Это первая победа за 8 игр нашей команды в Суперлиге. Теперь на счету сумских волейболистов 3 очка и по-прежнему седьмое место в турнирной таблице.
Остальные матчи тура:
«Барком-Кажаны» Львов – «МХП-Винница» 3:1, 0:3
«Фаворит» Лубны – «Буревестник-ШВСМ» Чернигов 2:3,
«Сердце Подолья» Винница – «Новатор» Хмельницкий 2:3, 3:0
Лидируют в турнирной таблице «МХП-Винница» - 21 очко, «Барком-Кажаны» - 20, «Сердце Подолья» и «новатор» - по 15, «Юракадемия» - 14…
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