Сумские баскетболисты уступили криворожским

В спортзале 3-го корпуса СумГУ (Петропавловская, 57) сумские «студенты» принимали криворожских – БК «Кривой Рог – КНУ-КДПУ».
Игра завершилась победой гостей со счетом 75:84 (24-33, 16-10, 14-23, 21-18).
Лучшими у сумчан были: Игорь Кривич – 19 очков + 5 подборов + 5 передач + 2 перехвата, Виталий Игнатченко – 15 очков + 7 подборов, Максим Мочалов – 12 очков.
Сегодня в 13.30 повторная игра.
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