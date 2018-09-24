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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 07:10541

Сумские баскетболисты уступили криворожским

20 октября БК «СумДУ» провел первую игру нового сезона на домашнем паркете.

В спортзале 3-го корпуса СумГУ (Петропавловская, 57) сумские «студенты» принимали криворожских – БК «Кривой Рог – КНУ-КДПУ».

Игра завершилась победой гостей со счетом 75:84 (24-33, 16-10, 14-23, 21-18).

Лучшими у сумчан были: Игорь Кривич – 19 очков + 5 подборов + 5 передач + 2 перехвата, Виталий Игнатченко – 15 очков + 7 подборов, Максим Мочалов – 12 очков.

Сегодня в 13.30 повторная игра.

Спорт Баскетбол БК СумГУ

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