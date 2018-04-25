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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине полицейские спасли малолетнего мальчика из-под колес поезда

Когда в дежурную часть Сумского районного отдела полиции поступило сообщение об исчезновении 10-летнего мальчика, на его поиски были немедленно поднят весь личный состав подразделения.

К поискам подключились группы реагирования патрульной полиции, оперативники, участковые, сотрудники ювенальной превенции областного аппарата, а также неравнодушные жители окрестных сел.

Как рассказала мать ребенка, ее сын имеет проблемы со здоровьем, поэтому иногда и сам не понимает, что делает или куда идет. Она оставила его буквально на несколько минут во дворе играть, а когда вышла - обнаружила пропажу ребенка. Скорее всего, он вышел со двора через огородную калитку, поскольку воротную мать держала на замке.

«Широкомасштабные поиски были организованы не только в самом поселке, но и на прилегающей к нему территории, к тому же, недалеко от усадьбы проходит железная дорога, объединяющая областной центр с Белопольем, - комментирует событие начальник отдела ювенальной превенции УПД ГУНП области Сергей Тарасенко. - Методически прочесывалась местность вокруг путей в обоих от усадьбы направлениях. Это было вызвано тем, что семья недавно переехала в село из Сум, и мальчик мог пешком двинуться в город». Как позже выяснилось - эта версия оказалась правильной.

Вблизи соседней станции один из полицейских увидел мальчика, который, съежившись и закрыв уши, лежал прямо на путях. Его едва успели выхватить из-под колес грузового поезда, который двигался на достаточно большой скорости в направлении Сум.

Как предполагают правоохранители, скорее всего ребенок после нескольких часов путешествия устал и упал, а из-за нехватки сил не смог подняться и покинуть опасное место. Сейчас мальчика уже вернули домой.

Мать благодарна работникам полиции и неравнодушным людям за их помощь, говорит: они спасли ее ребенка от верной смерти, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Пропал ребенок

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