На Сумщине полицейские спасли малолетнего мальчика из-под колес поезда

К поискам подключились группы реагирования патрульной полиции, оперативники, участковые, сотрудники ювенальной превенции областного аппарата, а также неравнодушные жители окрестных сел.
Как рассказала мать ребенка, ее сын имеет проблемы со здоровьем, поэтому иногда и сам не понимает, что делает или куда идет. Она оставила его буквально на несколько минут во дворе играть, а когда вышла - обнаружила пропажу ребенка. Скорее всего, он вышел со двора через огородную калитку, поскольку воротную мать держала на замке.
«Широкомасштабные поиски были организованы не только в самом поселке, но и на прилегающей к нему территории, к тому же, недалеко от усадьбы проходит железная дорога, объединяющая областной центр с Белопольем, - комментирует событие начальник отдела ювенальной превенции УПД ГУНП области Сергей Тарасенко. - Методически прочесывалась местность вокруг путей в обоих от усадьбы направлениях. Это было вызвано тем, что семья недавно переехала в село из Сум, и мальчик мог пешком двинуться в город». Как позже выяснилось - эта версия оказалась правильной.
Вблизи соседней станции один из полицейских увидел мальчика, который, съежившись и закрыв уши, лежал прямо на путях. Его едва успели выхватить из-под колес грузового поезда, который двигался на достаточно большой скорости в направлении Сум.
Как предполагают правоохранители, скорее всего ребенок после нескольких часов путешествия устал и упал, а из-за нехватки сил не смог подняться и покинуть опасное место. Сейчас мальчика уже вернули домой.
Мать благодарна работникам полиции и неравнодушным людям за их помощь, говорит: они спасли ее ребенка от верной смерти, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.
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