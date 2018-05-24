Сумские гандболистки стартовали в высшей лиге

ГК «СумДУ» играл в Одессе против местной «Южной Пальмиры». Обе игры завершились ничейными результатами – 26:26 и 32:32.
Другие игры тура:
«ДЮИ» (Кривой Рог) - ТНУ им. В.И.Вернадского-ДЮСШ-21 (Киев) 29:34, 23:24
«Эконом-университет» (Тернополь) - «Хмельничанка» (Хмельницкий) 41:25
«Подолье» (Каменец-Подольский) - «Педуниверситет - Энерго» (Тернополь) 27:27
После этих игр у «СумДУ» два очка и 7-ое (из 10-ти) место в турнирной таблице.
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