Сумские гандболистки стартовали в высшей лиге 19-20 октября прошли игры первого тура чемпионата Украины по гандболу среди женских команд высшей лиги.

ГК «СумДУ» играл в Одессе против местной «Южной Пальмиры». Обе игры завершились ничейными результатами – 26:26 и 32:32.

Другие игры тура:

«ДЮИ» (Кривой Рог) - ТНУ им. В.И.Вернадского-ДЮСШ-21 (Киев) 29:34, 23:24

«Эконом-университет» (Тернополь) - «Хмельничанка» (Хмельницкий) 41:25

«Подолье» (Каменец-Подольский) - «Педуниверситет - Энерго» (Тернополь) 27:27

После этих игр у «СумДУ» два очка и 7-ое (из 10-ти) место в турнирной таблице.