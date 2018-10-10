Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:27171

Пограничники Сумщины отметили 26-ую годовщину со дня создания погранотряда

20 октября исполнилось 26 лет со дня создания Сумского пограничного отряда.

Накануне пограничники Сумщины провели торжественные мероприятия, которые прошли на строевом плацу управления отряда. Участие в мероприятиях приняли персонал отряда во главе с начальником отряда полковником Александром Мейко, ветераны-пограничники.

Поздравляя присутствующих с очередной годовщиной со дня создания отряда, начальник отряда полковник Александр Мейко поблагодарил военнослужащих, которые добросовестно выполняют свои служебные обязанности в условиях повышенной нагрузки, ежедневно доказывая, что они являются профессионалами своего дела.

Также со словами приветствия к персоналу обратились бывшие начальники пограничного отряда полковник в отставке Юрий Лозинский и полковник запаса Вадим Легкодух.

Участники мероприятия склонили головы перед пограничниками, которые положили свои жизни, защищая родную землю, теми, кто трагически погиб при исполнении служебных обязанностей.

За весомый вклад в обеспечение надежной охраны государственной границы Украины, добросовестное выполнение служебных обязанностей, усердие, инициативу, самоотверженность, высокий профессионализм и по случаю 26-й годовщины создания Сумского пограничного отряда военнослужащие и работники отряда были поощрены грамотами и наградами.

Право Пограничники Сумской погранотряд

По тематике

Киевлянке выплатят моральный ущерб за незаконный отказ в пересечении границы
17.10.2018 15:54

Киевлянке выплатят моральный ущерб за незаконный отказ в пересечении границы

Апелляционный суд Сумской области рассмотрел апелляционные жалобы на решения Заречного районного суда г. Сумы, которым с государства в пользу жительницы...

В поезде «Киев-Москва» сумские пограничники обнаружили оптические прицелы
16.10.2018 14:04

В поезде «Киев-Москва» сумские пограничники обнаружили оптические прицелы

Во время проверки одного из вагонов поезда «Киев-Москва», в конструктивных особенностях пассажирского купе, пограничный наряд обнаружил 5 оптических прицелов к...

На Сумщине пограничники изъяли крупную партию сигарет
15.10.2018 16:24

На Сумщине пограничники изъяли крупную партию сигарет

В Краснопольском районе пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками оперативно-розыскных подразделений Госпогранслужбы предотвратили незаконное накопление и перемещение через российско-украинскую государственную...

Украинец пытался вывезти через границу старинную икону
14.10.2018 08:46

Украинец пытался вывезти через границу старинную икону

В пункте пропуска «Екатериновка» в автомобиле украинца обнаружили старинную икону....

Гражданин Азербайджана пытался подкупить пограничников
12.10.2018 14:30

Гражданин Азербайджана пытался подкупить пограничников

В пункт пропуска «Великая Писаревка» прибыл гражданин Азербайджана, 1976 года рождения....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.