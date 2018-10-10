Пограничники Сумщины отметили 26-ую годовщину со дня создания погранотряда 20 октября исполнилось 26 лет со дня создания Сумского пограничного отряда.

Накануне пограничники Сумщины провели торжественные мероприятия, которые прошли на строевом плацу управления отряда. Участие в мероприятиях приняли персонал отряда во главе с начальником отряда полковником Александром Мейко, ветераны-пограничники.

Поздравляя присутствующих с очередной годовщиной со дня создания отряда, начальник отряда полковник Александр Мейко поблагодарил военнослужащих, которые добросовестно выполняют свои служебные обязанности в условиях повышенной нагрузки, ежедневно доказывая, что они являются профессионалами своего дела.

Также со словами приветствия к персоналу обратились бывшие начальники пограничного отряда полковник в отставке Юрий Лозинский и полковник запаса Вадим Легкодух.

Участники мероприятия склонили головы перед пограничниками, которые положили свои жизни, защищая родную землю, теми, кто трагически погиб при исполнении служебных обязанностей.

За весомый вклад в обеспечение надежной охраны государственной границы Украины, добросовестное выполнение служебных обязанностей, усердие, инициативу, самоотверженность, высокий профессионализм и по случаю 26-й годовщины создания Сумского пограничного отряда военнослужащие и работники отряда были поощрены грамотами и наградами.