В Ахтырке пьяный гость похитил из дома своего товарища ноутбук К сотрудникам Ахтырского отдела полиции обратился 36-летний местный мужчина с заявлением об исчезновении ноутбука.

Правоохранители, пообщавшись с потерпевшим, выяснили, что у того накануне гостил его знакомый, и они долго общались за рюмкой. Именно на гостя заявителя и пало подозрение в совершении преступления.

Как установили полицейские, будучи нетрезвым, 36-летний приятель потерпевшего заметил на столе ноутбук. Пока хозяин вышел на крыльцо покурить, гость, воспользовавшись случаем, украл чужое имущество, после чего вскоре ушел домой.

«Своей вины мужчина не отрицал, объясняя поступок безработицей, отсутствием денег и огромным желанием выпить, - комментирует событие временно исполняющий обязанности начальника Ахтырского отдела полиции Олег Юрко. - Похищенный ноутбук он рассчитывал продать, а полученные средства потратить на собственные нужды. Однако не успел - сотрудники полиции помешали его планам».

Сейчас похищенная техника изъята и возвращена владельцу. А в отношении подозреваемого открытое уголовное производство по признакам ч.1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.