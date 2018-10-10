За Шостку взялись областные полицейские На Шосткинщине полиция начала комплекс усиленных профилактических мероприятий.

Поводом для этого стала необходимость стабилизации криминогенной обстановки на территории Шостки и Шосткинского района, предупреждения совершения преступлений и правонарушений, а также обеспечение общественного порядка и безопасности и спокойствия граждан.

Связано это, прежде всего, со взрывом, который прогремел на территории Шосткинского горотдела полиции ночью 19 октября.

Для усиления и проведения запланированных превентивных мер в Шосткинский отдел полиции прибыли представители управлений и отделов областного аппарата ГУНП области, спецподразделения и правоохранители из соседних отделов и отделений полиции. Целевой инструктаж для присутствующих провел начальник ГУНП области Николай Лушпиенко.

«Несмотря на сложную ситуацию, которая сложилась в стране, мы должны обеспечить гражданам спокойствие и безопасность, - отметил он во время инструктажа. - Криминогенная обстановка, которая сложилась в Шостке, говорит о недостаточности принимаемых мер. В связи с чем было принято решение о переводе личного состава отдела полиции на усиленный режим несения службы и привлечения дополнительных сил и средств для стабилизации обстановки».

В период проведения усиленных профилактических мероприятий в Шосткинском отделе полиции развернул свою работу оперативный штаб, который будет постоянно отслеживать криминогенную обстановку на территории и соответственно реагировать на малейшие ее изменения.

Проведенный анализ совершенных преступлений и правонарушений позволил определить наиболее «проблемные» районы в городе и населенные пункты Шосткинщины, им будет уделено повышенное внимание и направлены туда дополнительные силы. Были определены задачи для каждого подразделения в отдельности.

Николай Лушпиенко подчеркнул: ежедневные результаты проведенных запланированных мероприятий находятся на его личном контроле, а при их результативностью он даст каждому руководителю задействованных подразделений принципиальную оценку.

В первый же день усиленных превентивных мер полицейские проверили 109 транспортных средств, 7 развлекательных заведений города и 20 человек, состоящих на профилактическом учете в Шосткинском отделе полиции. На правонарушителей были составлены 27 административных протоколов, 2 из которых - за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Усиленные профилактические мероприятия будут продолжаться и в дальнейшем, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.