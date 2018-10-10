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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В центре Шостки велосипедист угодил под колеса хлебовоза

ДТП произошло 21 октября около 12:00 на перекресте улиц Свободы-Знаменская в Шостке.

Хлебовоз двигался в сторону улицы Знаменской, велосипедист ехал по улице Свободы, произошло столкновение. Молодой человек на велосипеде врезался в бок грузовика. «Скорая помощь» доставила велосипедиста в больницу.

По внешним признакам, водитель хлебовоза трезв. Он объясняет, что ехал на зеленый свет светофора, велосипедист – на красный, но почему-то не остановился, не пропустил автомобиль, хотя даже прохожие ему об этом кричали.

На месте работает полиция. Правоохранители выясняют обстоятельства и причину аварии, пишет Шостка.info.

Право Дтп ДТП с пострадавшими Шостка

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