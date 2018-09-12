Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:44489

В сумских маршрутках можно проехаться с «комфортом»

Сумчанин выложил в Фейсбуке фото сиденья в маршрутке № 3, которое просто разваливается.

Фото выложил на свой странице сумчанин Артур Назаров.

«Сел только что в маршрутку № 3 и почти комфортно «разлегся» на сиденье. Оно просто разломилось пополам. Как Вам такой «комфорт»?» - подписал фото сумчанин.

Маршрут № 3 обслуживает ЧП Запорожец А.В.

Общество Маршрутки

По тематике

11.10.2018 09:23

Городские власти дали очередную отписку по поводу GPS-контроля работы маршруток

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Проверить онлайн-отображаемость частного маршрутного транспорта»....

Рейдерский захват пассажирских перевозок в Сумах провалился (фото, видео, обновляется)
03.10.2018 06:21

Рейдерский захват пассажирских перевозок в Сумах провалился (фото, видео, обновляется)

Таким образом ночью предварительно было повреждено 15 транспортных средств....

28.09.2018 10:57

Маршрутки в Сумах заменят на автобусы не раньше, чем через 4 года

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Замена маршрутного такси»....

19.09.2018 13:34

Заменят ли в Сумах маршрутку № 19 на троллейбус?

Будет решать исполком Сумского горсовета....

Суд рассмотрел дело об обжаловании тарифов на проезд в маршрутках ЧП «Согор»
12.09.2018 11:20

Суд рассмотрел дело об обжаловании тарифов на проезд в маршрутках ЧП «Согор»

11 сентября Сумским окружным административным судом рассмотрено дело № 818/1693/18 по иску граждан С. и В. к исполнительному комитету Сумского...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.