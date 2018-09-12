В сумских маршрутках можно проехаться с «комфортом»

Фото выложил на свой странице сумчанин Артур Назаров.
«Сел только что в маршрутку № 3 и почти комфортно «разлегся» на сиденье. Оно просто разломилось пополам. Как Вам такой «комфорт»?» - подписал фото сумчанин.
Маршрут № 3 обслуживает ЧП Запорожец А.В.
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