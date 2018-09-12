В сумских маршрутках можно проехаться с «комфортом» Сумчанин выложил в Фейсбуке фото сиденья в маршрутке № 3, которое просто разваливается.

Фото выложил на свой странице сумчанин Артур Назаров. «Сел только что в маршрутку № 3 и почти комфортно «разлегся» на сиденье. Оно просто разломилось пополам. Как Вам такой «комфорт»?» - подписал фото сумчанин. Маршрут № 3 обслуживает ЧП Запорожец А.В.