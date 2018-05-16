В Сумах похоронили настоятеля Иоанно-Предтеченского храма Митрополит УПЦ (МП) Евлогий совершил отпевание почившего протоиерея Николая Фиськова.

19 октября в храме Рождества Иоанна Предтечи на Луке, куда накануне был привезен гроб с телом почившего настоятеля протоиерея Николая Фиськова, была осуществлена соборная заупокойная божественная литургия. После ее завершения отслужен чин отпевания, который возглавил митрополит Сумской и Ахтырский Евлогий в сослужении духовенства.

Владыка обратился к многочисленным верующим, которые собрались, чтобы проводить в последний путь отца Николая, с архипастырским словом наставления и утешения, разъяснив суть христианского отношения к смерти.

После завершения отпевания гроб с телом новопреставленного священнослужителя был обнесен вокруг храма. Похоронен протоиерей Николай Фиськов на территории Иоанно-Предтеченского храма, настоятелем которого был 34 года.