В Сумах похоронили настоятеля Иоанно-Предтеченского храма

19 октября в храме Рождества Иоанна Предтечи на Луке, куда накануне был привезен гроб с телом почившего настоятеля протоиерея Николая Фиськова, была осуществлена соборная заупокойная божественная литургия. После ее завершения отслужен чин отпевания, который возглавил митрополит Сумской и Ахтырский Евлогий в сослужении духовенства.
Владыка обратился к многочисленным верующим, которые собрались, чтобы проводить в последний путь отца Николая, с архипастырским словом наставления и утешения, разъяснив суть христианского отношения к смерти.
После завершения отпевания гроб с телом новопреставленного священнослужителя был обнесен вокруг храма. Похоронен протоиерей Николай Фиськов на территории Иоанно-Предтеченского храма, настоятелем которого был 34 года.
16-17 августа в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре состоялись торжества по случаю Дня интронизации Предстоятеля Украинской Православной Церкви (МП) Блаженнейшего Митрополита Киевского...
Сумчане провели в последний путь Александра Буйвало, погибшего еще в 2014 году...
16 июля, в пгт Дубовязовка Конотопского района похоронили бойца ДУК «Правый сектор» Евгения Иващенко....
В Сумах сегодня похоронили 12-летнего Владислава Кушниренко - школьника, погибшего в ДТП на территории Белоруссии 13 мая....
В полдень в Сумах похоронят 12-летнего Владислава Кушниренко, который погиб в ДТП в Беларуси....