Сумские баскетболисты вновь проиграли лидеру

На паркете спортзала 3-го корпуса СумГУ снова сошлись местный БК «СумДУ» и БК «Кривой рог – КНУ-КДПУ». Как и вчера, победу одержали гости - 74:83 (25-16, 18-22, 17-23, 14-22).
Лучшими в составе сумчан были: Всеволод Чесак – 19 очков, Максим Мочалов – 14 очков, Игорь кривич – 13 очков + 9 подборов + 7 передач, Игорь Юркевичус – 12 очков + 5 передач.
После 4 игр сумчане с 1 победой занимают 7-ое (из 9-ти) место в группе 1 высшей лиги. Лидируют тут криворожцы и «Прометей» из Каменского – по 5 побед при 1 поражении.
Следующий игры сумчане проведут на выезде против «Харьковских Соколов».
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