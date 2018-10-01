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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:14268

Сумские баскетболисты вновь проиграли лидеру

21 октября в Сумах прошла повторная игра третьего тура чемпионата Украины по баскетболу среди мужских команд высшей лиги.

На паркете спортзала 3-го корпуса СумГУ снова сошлись местный БК «СумДУ» и БК «Кривой рог – КНУ-КДПУ». Как и вчера, победу одержали гости - 74:83 (25-16, 18-22, 17-23, 14-22).

Лучшими в составе сумчан были: Всеволод Чесак – 19 очков, Максим Мочалов – 14 очков, Игорь кривич – 13 очков + 9 подборов +  7 передач, Игорь Юркевичус – 12 очков + 5 передач.

После 4 игр сумчане с 1 победой занимают 7-ое (из 9-ти) место в группе 1 высшей лиги. Лидируют тут криворожцы и «Прометей» из Каменского – по 5 побед при 1 поражении.

Следующий игры сумчане проведут на выезде против «Харьковских Соколов».

Спорт Баскетбол БК СумГУ

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