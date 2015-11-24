В Сумах продолжается чемпионат области по бильярду

Играли комбинированную пирамиду. В соревнованиях приняли участие 23 человека. В этом году сильнейшим стал Эдуард Казаков, который не без труда, но таки смог обыграть фаворита последних лет Алексея Оксененко за выход в финал, где был сильнее любимчика публики Александра Силантьева. Третье и четвертое место Алексей Оксененко поделил с Эдуардом Юрченко.
Так выглядят результат турнира http://billiard.ua/Tournaments/Tournament/?Id=7328.
Следующий этап пройдет 17 ноября (будут играть динамичную пирамиду).
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