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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:49444

«Технология-Lex VSK» уступает в первом матче Кубка Украины

21 октября в первом матче предварительного раунда кубка Украины по футзалу сошлись сумская команда «Технология-Lex VSK» и киевская «Альтернатива-Сервит».

Процесс объединения в сумском футзале продолжается! Такими словами хотелось бы начать отчет о сегодняшней игре. Напомним, что несколько месяцев назад тон задали «Food Centre» и «СумДУ», создав боеспособный коллектив в Первой лиге. Объединенная команда «Технология-Lex VSK» появилась всего несколько недель, если не сказать, что дней назад. До этого лидеры сумского футзала пробовали свои силы во Второй лиге и соревнованиях АФЛУ, поэтому заявка на Кубок Украины стала логичным, однако весьма неожиданным шагом. Начнем с того, что нашей команде в виду разных причин так и не удалось собрать боевой состав. Из первоначальной заявки на площадке мы не увидели Пацюка, Ханюкова, Никифорова, Ганжу, а также неоднократно лучшего бомбардира Первой лиги Андрея Анцибора.

Как бы там не было, старт в Кубке изначально планировался против харьковской команды PVM, но последняя снялась с розыгрыша, и следующим соперником автоматически стал прошлогодний полуфиналист Кубка Украины и лидер киевского футзала – «Альтернатива-Сервит». Матч начался под диктовку киевлян, которые помногу владели мячом и старались при первой возможности бить по воротам. «Технологи» расположились на своей половине и начала ловить соперника на контратаке.

Такая тактика дала свои плоды уже на 6-й минуте, когда, убежав в отрыв, Ян Загорулько открыл счет. Удвоили сумчане преимущество довольно быстро, когда после розыгрыша углового возле ворот Бузинного удачней всех на добивании сыграл Петраков – 2:0. «Альтернатива» попыталась поднять темп, особенно в отборе мяча, однако, набрав 5 фолов, была вынуждена сбросить темп, поэтому и концовка первого тайма была уже более спокойной.

А вот второй тайм киевские футзалисты начали еще более активно и, плотно прижав хозяев к своим воротам, быстро сравняли счет. Сначала Игорь Киян пробил точно в девятку, а еще через две минуты Евгений Заец блеснув индивидуальным мастерством, обыграл один в один защитника и точно пробил в нижний угол – 2:2. Отметим и то, что перед тем как пропустить, сумчане имели два отличных момента увеличивать свое преимущества, снова поймав соперника на контратаке. Под концовку матча, игроки «Технологии-Lex VSK» явно подустали, но вместе с тем начали более уверенно держать мяч, однако на 38-й минуте пропустили необязательный третий гол. Ошибкой нашего игрока воспользовался Иван Глуцкий. За полторы минуты до финального свистка «Альтернатива» выпустила пятого полевого и просто держала мяч. Сумчане тоже согласившись с этим счетом, не стали особо форсировать события. Что ж, первый тайм этого противостояния остался за представителями столицы, а победителя мы узнаем через неделю.

Спорт Кубок Украины по футзалу Технология-Lex VSK Футзал

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