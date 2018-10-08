Сумские боксеры отличились на чемпионате Украины

Чемпионом Украины в весовой категории до 40 кг стали лебединцы Денис Заплюсвичка. Ростислав Прокопович занял 2-ое место в категории до 37 кг. Тренеры: Орехов В.А., Воловик В.А.
Сумчанин Евгений Коренев (44,5 кг) и ахтырчанин Виталий Залавский (59 кг) заняли пятые места.
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