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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах выросло число травмированных

Количество травмированных за последнюю неделю, которые обратились в лечебно-профилактических заведений города - 538 человек.

Это больше на 19,5%, чем на предыдущей неделе - 433, в том числе количество травмированных детей - 178 (за предыдущую неделю - 131).

Из 538 травм: бытовых - 272, уличных - 177, производственных - 1, дорожно-транспортных - 3, спортивных - 19, другие - 66.

Уличных травм, связанных с неровностями тротуаров - 4 (за предыдущую неделю - 4): ул. Ивана Сирко - 1, ул. Герасима Кондратьева - 1, ул. Чехова - 1, ул. Харьковская - 1.

Общество Травматизм

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

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