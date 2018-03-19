В Сумах выросло число травмированных

Это больше на 19,5%, чем на предыдущей неделе - 433, в том числе количество травмированных детей - 178 (за предыдущую неделю - 131).
Из 538 травм: бытовых - 272, уличных - 177, производственных - 1, дорожно-транспортных - 3, спортивных - 19, другие - 66.
Уличных травм, связанных с неровностями тротуаров - 4 (за предыдущую неделю - 4): ул. Ивана Сирко - 1, ул. Герасима Кондратьева - 1, ул. Чехова - 1, ул. Харьковская - 1.
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