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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Половина сумчан уже подписали декларации с врачами

В Сумах продолжается кампания «Выбери себе врача» по подписанию договоров с врачами первичного звена.

Всего с начала приписной компании в коммунальных медицинских учреждениях г.Сумы заключены 135 070 деклараций о выборе врача, который оказывает первичную медицинскую помощь, что составляет 50,7% приписного населения города, сообщили в горотделе здравоохранения.

Общество Декларации с врачами Медреформа

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