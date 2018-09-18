Половина сумчан уже подписали декларации с врачами

Всего с начала приписной компании в коммунальных медицинских учреждениях г.Сумы заключены 135 070 деклараций о выборе врача, который оказывает первичную медицинскую помощь, что составляет 50,7% приписного населения города, сообщили в горотделе здравоохранения.
Об этом сообщил начальник управления здравоохранения облгосадминистрации Сергей Бутенко....
Всего с начала приписной компании в коммунальных медицинских учреждениях г. Сумы заключены 104 990 деклараций о выборе врача, который оказывает...
Уже с октября Национальная служба здоровья Украины начнет перечислять средства двум Сумским центрам первичной медико-санитарной помощи....
Всего с начала приписной компании в коммунальных медицинских заведениях г. Сумы заключен 95913 деклараций о выборе врача, который оказывает первичную...
Об этом сообщили в горотделе здравоохранения....