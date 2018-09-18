Половина сумчан уже подписали декларации с врачами В Сумах продолжается кампания «Выбери себе врача» по подписанию договоров с врачами первичного звена.

Всего с начала приписной компании в коммунальных медицинских учреждениях г.Сумы заключены 135 070 деклараций о выборе врача, который оказывает первичную медицинскую помощь, что составляет 50,7% приписного населения города, сообщили в горотделе здравоохранения.