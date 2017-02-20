В Сумах снова недобор в городской бюджет В общий фонд городского бюджета (без учета официальных трансфертов) поступили средства в сумме 1 243,5 млн грн, что составляет 76,0% к плану на год.

Сумма недовыполнения пропорционально 1/12 на текущую дату составляет 58,8 млн грн (- 4,5%), в том числе по:

- налогу на доходы физических лиц – 47,9 млн грн;

- акцизному налогу – 10,7 млн гривен.

Сумма недовыполнения по росписи составляет 39,1 млн грн (- 3,0%), в т. ч. по:

- налогу на доходы физических лиц – 39,8 млн грн;

- акцизному налогу - 2,0 млн гривен.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления общего фонда городского бюджета (без учета официальных трансфертов) увеличились на 202,6 млн грн (или на 19,5%) за счет налога на доходы физических лиц (+172,2 млн грн или на 27,1%), единого налога (+ 22,2 млн грн или на 19,0%) и платы за предоставление административных услуг (+ 5,2 млн грн или на 40,5%).

Из общей суммы поступлений с начала года 64,9% (807,0 млн грн) составляет налог на доходы физических лиц; 11,2% (139,1 млн грн) - единый налог; 10,5% (130,7 млн грн) - земельный налог и арендная плата; 8,5% (105,3 млн грн) - акцизный налог; 1,5% (18,1 млн грн) - плата за предоставление административных услуг; 1,3% (16,7 млн грн) - плата за аренду коммунального имущества.

Официальных трансфертов в общий фонд поступило 1341,8 млн грн, что составляет 94,6% к плану по расписанию.