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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На сумской границе снова затор

На направлении международного пункта пропуска для автомобильного сообщения «Бачевск» на Сумщине, наблюдается накопление грузовых транспортных средств, ожидающих пропуска на территорию России.

За прошедшие сутки и в настоящее время на направлении международного пункта пропуска для автомобильного сообщения «Бачевск» наблюдается накопление грузовых транспортных средств, ожидающих пропуска на территорию РФ.

Так, по состоянию на 9.00 сегодняшнего дня представителями Сумского пограничного отряда оформлено около 80 грузовых автомобилей, ожидающих пропуска на территорию РФ на территории пункта пропуска и на «нейтральной полосе». Еще около 45 грузовых транспортных средств находятся возле пункта пропуска.

В настоящее время официальной информации от представителей пограничной службы ФСБ Российской Федерации, о причинах медленной работы российского пункта пропуска «Троебортное» и непропуска транспорта не поступало.

Госпогранслужба обращается ко всем путешественников, которые намерены в ближайшее время пересечь российско-украинскую границу через пункт пропуска «Бачевск», принять во внимание эту информацию и по возможности выбирать другой маршрут.

Госпогранслужба обращается ко всем путешественникам, которые намерены в ближайшее время пересечь российско-украинскую границу через пункт пропуска «Бачевск», принять во внимание эту информацию и по возможности выбирать другой маршрут.

Право Граница

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