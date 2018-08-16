На сумской границе изъяли икорную контрабанду Проводник поезда «Москва-Кишинев» скрыл от контроля более сотни банок красной икры.

В железнодорожном пункте контроля «Хутор-Михайловский» пограничники Сумского отряда совместно с работниками фискальной службы обнаружили груз красной икры, которая перемещалась через границу с сокрытием от контроля.

В ходе осмотра одного из вагонов поезда сообщением «Москва-Кишинев» пограничный наряд в пассажирском купе на второй полке за матрасами обнаружил более 100 банок с икрой лососевой зернистой.

Как выяснилось, таким образом переместить через границу товар пытался проводник этого поезда, 33-летний гражданин Молдовы.

Сейчас обнаруженный товар изъят. На правонарушителя составлены административные материалы.