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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:59262

На сумской границе изъяли икорную контрабанду

Проводник поезда «Москва-Кишинев» скрыл от контроля более сотни банок красной икры.

В железнодорожном пункте контроля «Хутор-Михайловский» пограничники Сумского отряда совместно с работниками фискальной службы обнаружили груз красной икры, которая перемещалась через границу с сокрытием от контроля.

В ходе осмотра одного из вагонов поезда сообщением «Москва-Кишинев» пограничный наряд в пассажирском купе на второй полке за матрасами обнаружил более 100 банок с икрой лососевой зернистой.

Как выяснилось, таким образом переместить через границу товар пытался проводник этого поезда, 33-летний гражданин Молдовы.

Сейчас обнаруженный товар изъят. На правонарушителя составлены административные материалы.

Общество Граница контрабанда Икра

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