На сумской границе изъяли икорную контрабанду

В железнодорожном пункте контроля «Хутор-Михайловский» пограничники Сумского отряда совместно с работниками фискальной службы обнаружили груз красной икры, которая перемещалась через границу с сокрытием от контроля.
В ходе осмотра одного из вагонов поезда сообщением «Москва-Кишинев» пограничный наряд в пассажирском купе на второй полке за матрасами обнаружил более 100 банок с икрой лососевой зернистой.
Как выяснилось, таким образом переместить через границу товар пытался проводник этого поезда, 33-летний гражданин Молдовы.
Сейчас обнаруженный товар изъят. На правонарушителя составлены административные материалы.
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