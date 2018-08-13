В Сумах подрядчики делали тротуар, а сломали забор Подрядчик, который ремонтировал тротуар на ул. Садовой, умудрился сломать забор училища культуры.

Об этом сегодня, 22 октября, на аппаратном совещании в мэрии сообщил заммэра Степан Пак.

- Григорий Иванович, - обратился он к директору департамента инфраструктуры г-ну Яременко. – Я уже говорил вам несколько раз: ул. Садовая, тротуар, забор училища им. Бортнянского…

- Я помню, мы сделаем, - пообещал тот.

- Не будем этот вопрос ставить на контроль? А то уже неудобно перед руководством училища. Вроде бы мы и хорошее дело делаем, но, в конце концов, ломаем их забор.

- Как только закончим другие объекты, займемся этим…

- Григорий Иванович, я думаю, что это не ваша работа, это работа подрядной организации.

- Она и восстановит…

- Так не может быть, что одно строим, другое ломаем. Они, что не видели, что сделали? Сколько вам времени нужно?

- Две недели.

Напомним: ремонт тротуара на ул. Садовой делали еще в июле. Работы выполняло ФЛП Легкая. Объем замощение составлял 200 кв. м, стоимость работ - 190 тыс. гривен.

Там сделали замощение плиткой только части тротуара вдоль училища, остальное обещали сделать до конца лета, то есть до начала учебного года. Но что-то пошло не так…