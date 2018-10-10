В Сумах две пожарки тушили балкон (видео)

На момент прибытия спасателей огнем было охвачено вещи домашнего обихода и стол. Существовала угроза распространения огня на прилегающую комнату.
В 18:03 возгорание локализовали, предотвратив распространение, а в 18:21 - ликвидирован.
На тушение привлекалось 2 единицы техники, 10 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
По предварительным данным вероятная причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.
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