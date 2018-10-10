В Сумах две пожарки тушили балкон (видео) 21 октября в 17:52 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в многоэтажном жилом доме по адресу: м. Суми, ул. Котляревского. Звонил случайный прохожий, который увидел дым, который шел с балкона третьего этажа. На место происшествия был направлен дежурный караул 1-й Государственной пожарно-спасательной части.

На момент прибытия спасателей огнем было охвачено вещи домашнего обихода и стол. Существовала угроза распространения огня на прилегающую комнату. В 18:03 возгорание локализовали, предотвратив распространение, а в 18:21 - ликвидирован. На тушение привлекалось 2 единицы техники, 10 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. По предварительным данным вероятная причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.