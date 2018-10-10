Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:1915

В Сумах две пожарки тушили балкон (видео)

21 октября в 17:52 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в многоэтажном жилом доме по адресу: м. Суми, ул. Котляревского. Звонил случайный прохожий, который увидел дым, который шел с балкона третьего этажа. На место происшествия был направлен дежурный караул 1-й Государственной пожарно-спасательной части.

На момент прибытия спасателей огнем было охвачено вещи домашнего обихода и стол. Существовала угроза распространения огня на прилегающую комнату.

В 18:03 возгорание локализовали, предотвратив распространение, а в 18:21 - ликвидирован.

На тушение привлекалось 2 единицы техники, 10 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По предварительным данным вероятная причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

Общество Пожар

По тематике

18.10.2018 22:32

В Сумском районе горит поле (видео)

Между селами Великие Вильмы и Симоновка Сумского района горит убранное от кукурузы поле....

18.10.2018 15:14

Под Сумами сгорела дача

17 октября в 14:28 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре дома на территории дачного кооператива в с. Старое...

В Глухове горел гараж
18.10.2018 13:36

В Глухове горел гараж

Укрощая пожар в гараже, спасатели предотвратили возгорание дома....

Маленький герой: на Сумщине мальчик спас брата из пожара
16.10.2018 14:59

Маленький герой: на Сумщине мальчик спас брата из пожара

12 октября в 21:34 в Службу спасения "101" поступила информация о пожаре в одном из домов многоквартирного одноэтажного дома на...

16.10.2018 13:23

На Сумщине спасатели ликвидировали пожар в жилом доме (видео)

Сегодня, 16 октября, в 4:28 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре жилого дома по ул. Пушкина в с....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.