Ахтырские спасатели ликвидировали пожар жилого дома

О пожаре сообщила хозяйка домовладения. На место происшествия был направлен дежурный караул 6-й Государственной пожарно-спасательной части.
На момент прибытия спасателей горело перекрытие на площади до 5 кв. м. На тушение было привлечено 8 человека личного состава и 2 единицы спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. В 19:42 пожарные локализовали возгорание, предотвратив дальнейшее распространение огня, в 20:12 - ликвидировать.
По предварительным выводам специалистов, причиной возгорания нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей и дымоходов. Как свидетельствует статистика, с похолоданием данная причина фиксируется в большинстве пожаров. Поэтому спасатели в очередной раз подчеркивают: обогревая дом, следите за состоянием печей и дымоходов. Не забывайте чистить сажу. Не собирайте вблизи и не сушите на печи горючие предметы. Ни в коем случае не разводите огонь бензином и не оставляйте обогревательные приборы без присмотра, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
В Белопольском районе спасатели ликвидировали пожар грузовика....
Сумские спасатели ликвидировали возгорание балкона....
К сотрудникам Ахтырского отдела полиции обратился 36-летний местный мужчина с заявлением об исчезновении ноутбука....
Между селами Великие Вильмы и Симоновка Сумского района горит убранное от кукурузы поле....
17 октября в 14:28 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре дома на территории дачного кооператива в с. Старое...