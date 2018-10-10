Ахтырские спасатели ликвидировали пожар жилого дома 21 октября в 19:37 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре жилого дома в переулке Разина в Ахтырке.

О пожаре сообщила хозяйка домовладения. На место происшествия был направлен дежурный караул 6-й Государственной пожарно-спасательной части.

На момент прибытия спасателей горело перекрытие на площади до 5 кв. м. На тушение было привлечено 8 человека личного состава и 2 единицы спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. В 19:42 пожарные локализовали возгорание, предотвратив дальнейшее распространение огня, в 20:12 - ликвидировать.

По предварительным выводам специалистов, причиной возгорания нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей и дымоходов. Как свидетельствует статистика, с похолоданием данная причина фиксируется в большинстве пожаров. Поэтому спасатели в очередной раз подчеркивают: обогревая дом, следите за состоянием печей и дымоходов. Не забывайте чистить сажу. Не собирайте вблизи и не сушите на печи горючие предметы. Ни в коем случае не разводите огонь бензином и не оставляйте обогревательные приборы без присмотра, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.