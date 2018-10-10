На Сумщине на ходу загорелся грузовик В Белопольском районе спасатели ликвидировали пожар грузовика.

19 октября в 15:56 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании грузового автомобиля «Вольво» в пгт Николаевка Белопольского района на автодороге Сумы – Конотоп». О пожаре сообщил водитель автомобиля, который во время движения почувствовал резкий запах дыма в кабине.

На место происшествия был направлен дежурный караул 40-го Государственного пожарно-спасательного поста и добровольную пожарную команду пгт Николаевка. По приезду было установлено, что огнем охвачена кабина грузовика, существовала угроза дальнейшего переброса огня на прицеп, в котором перевозили зерно кукурузы.

В 16:08 пожар был локализован, а в 16:43, потратив на тушение 4 тонны воды - полностью ликвидирован.

Всего на тушение было привлечено 1 единица специальной техники и 3 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и 1 автомобиль и 2 рабочих добровольной пожарной команды пгт Николаевка, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.