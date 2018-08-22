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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:59482

Кабмин внес изменения в порядок назначения жилищных субсидий

Вопрос обсуждался сегодня, 22 октября, на аппаратном совещании в мэрии.

- Во время одной из сессии мы с депутатами проработали все проблемные вопросы в назначении субсидий и направили соответствующее обращение в КМУ и Министерство социальной политики Украины. Далее ждали заседания КМУ, чтобы уже они на самом высоком уровне приняли соответствующее решение, - сказал мэр Сум Александр Лысенко. - Хотелось бы отметить, что по всем категориям, по которым мы обращались, вопрос решен. В своем решении Правительство учло все наши предложения, даже ситуация вокруг ПАО «Сумское НПО», где люди работают, однако само предприятие не платит ЕСВ и имеет задолженность перед рабочими».

Следовательно, те вопросы, которые поднимались в обращении к Правительству сумскими депутатами решены, в частности внесены следующие изменения в порядок назначения субсидий: если ЕСВ не уплачивается по вине работодателя, рабочий имеет право на субсидию; предоставлено право получать субсидию в случае пребывания за границей легально; денежные переводы, полученные из-за границы, учитываются в доходы; доходы родителей не учитываются при назначении субсидии студентам, которые зарегистрированы в общежитии; доходы разведенных родителей при наличии ребенка не учитываются; субсидию на площадь сверх нормы могут получить те, кто: получают пенсию в связи с потерей кормильца, получают пенсию по выслуге лет, получают пособие по инвалидности; кроме того, лица, имеющие задолженность по уплате алиментов, остаются без субсидии; субсидия может назначаться, если члены домохозяйства: предоставляют социальные услуги; находятся в местах лишения свободы; является алко- или наркозависимыми.

Кроме того, решен вопрос что, в случае, когда фактическая стоимость потребленных услуг меньше, чем обязательная доля, определенная в соответствии с назначенной субсидии, граждане будут платить фактическую стоимость услуги.

Также в соответствии с принятым постановлением, право на получение субсидии будут иметь семьи, имеющие жилые дома отапливаемой площадью не более 200 кв. м и квартиры отапливаемой площадью не более 120 кв. м.

Общество Субсидии

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