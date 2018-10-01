На прошлой неделе на Сумщине подорвали 13 боеприпасов

Боеприпасы времен войны были обнаружены в Роменском, Кролевецком, Сумском районах, городах Середина-Буда и Ахтырка.
Спасатели отмечают: наткнувшись на предмет, похожий на боеприпас, ни в коем случае не прикасайтесь к нему, а тем более не пытайтесь изъять и перенести. Прекратите любые работы в данном районе, по возможности, огородите место находки подручными средствами. Об обнаружении боеприпаса немедленно сообщите Службу спасения по номеру "101" и правоохранительные органы по телефону "102". Помните, что работы по изъятию и обезвреживанию взрывоопасных предметов могут проводить только соответствующие специалисты - пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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