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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На прошлой неделе на Сумщине подорвали 13 боеприпасов

На прошлой неделе в Сумской области пиротехническими подразделениями Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, было уничтожено 11 артиллерийских снарядов (100, 85, 76 мм), минометную мину (82 мм) и ручную гранату (Ф-1).

Боеприпасы времен войны были обнаружены в Роменском, Кролевецком, Сумском районах, городах Середина-Буда и Ахтырка.

Спасатели отмечают: наткнувшись на предмет, похожий на боеприпас, ни в коем случае не прикасайтесь к нему, а тем более не пытайтесь изъять и перенести. Прекратите любые работы в данном районе, по возможности, огородите место находки подручными средствами. Об обнаружении боеприпаса немедленно сообщите Службу спасения по номеру "101" и правоохранительные органы по телефону "102". Помните, что работы по изъятию и обезвреживанию взрывоопасных предметов могут проводить только соответствующие специалисты - пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество Устаревшие боеприпасы

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