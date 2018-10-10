На Сумщине в ДТП пострадали двое В воскресенье, 21 октября, на дорогах области произошло два дорожно-транспортных происшествия, в результате которых были госпитализированы два их участники.

В первом случае авария произошла под Сумами, во втором - в Шостке. Около шести утра в селе Нижняя Сыворотка Сумского района, 29-летний местный житель, который ехал на скутере, не справился с управлением и упал. Его с тяжелыми травмами головы медики доставили в реанимацию областной больницы.

Через несколько часов авария произошла в Шостке, где 37-летний житель райцентра, будучи за рулем автомобиля «ГАЗ-53А», совершил наезд на велосипедиста, 28-летнего местного парня. Предварительно, последний двигался на красный сигнал светофора. Сейчас он с травмами мягких тканей области таза госпитализирован в местную хирургию.

Работники полиции по обоим фактам проводят соответствующие проверки, и обращаются к жителям и гостям области с призывом беспрекословно соблюдать требования правил дорожного движения и личной безопасности. Помните: дорога не прощает легкомыслия и беззаботности, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.