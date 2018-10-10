В Шостке поймали «металлиста»

В полицию с заявлением о краже из дачного домохозяйства в селе Клышки Шосткинского района обратилась 59-летняя жительница Шостки. Пенсионерка рассказала, что неизвестный сбил замок на двери сарая и похитил две металлические бочки, трубы и другие изделия из металла.
Проведя необходимые розыскные мероприятия, участковый офицер полиции, который обслуживает этот населенный пункт, установил причастность к краже неоднократно судимого 53-летнего местного жителя. Последний признался в содеянном, мотивируюя свой поступок отсутствием денег на спиртное. По его словам, похищенные изделия из металла он утром продал, а деньги пропил.
Правоохранители уже нашли, изъяли и вернули владелице часть похищенных вещей. В отношении злоумышленника было открыто уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража», которое уже направлено в суд. За содеянное мужчине грозит до шести лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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