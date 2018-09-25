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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:59214

В Сумах отключат воду на полчаса

КП «Горводоканал» сообщает о прекращении водоснабжения.

Сегодня, 22 октября, с 15:00 до 15:30 будет приостановлена работа Тополянская водозабора. В это время будет прекращена подача воды в дома Курского микрорайона, Веретенивки, с.Нижнее Песчаное, ул. Тополянская и прилегающих к ней улиц.

Общество Отключение воды

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