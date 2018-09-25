В Сумах отключат воду на полчаса КП «Горводоканал» сообщает о прекращении водоснабжения.

Сегодня, 22 октября, с 15:00 до 15:30 будет приостановлена работа Тополянская водозабора. В это время будет прекращена подача воды в дома Курского микрорайона, Веретенивки, с.Нижнее Песчаное, ул. Тополянская и прилегающих к ней улиц.