В Сумах отключат воду на полчаса

Сегодня, 22 октября, с 15:00 до 15:30 будет приостановлена работа Тополянская водозабора. В это время будет прекращена подача воды в дома Курского микрорайона, Веретенивки, с.Нижнее Песчаное, ул. Тополянская и прилегающих к ней улиц.
КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды....
КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды...
КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды...
КП «Горводоканал» сообщает о том, что Ново-Оболонский водозабор будет приостановлено....
КП «Горводоканал» сообщает о том, что работу Ново-Оболонского водозабора будет приостановлено....