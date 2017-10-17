В Сумах прошел крестный ход с чудотворной Корсунской иконой Божьей Матери 22 октября в Сумах состоялись церковные торжества по случаю чудотворной Корсунской (Шпилевской) иконы Божией Матери, именуемой «Прозренная».

Божественную литургию в Спасо-Преображенском кафедральном соборе города Сумы возглавили митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан и епископ Ладыженский Сергей. Уважаемым гостям в архиерейском сане сослужили клирики Сумской и соседних епархий Сумщины, гости в священном сане. В Сумы на праздник традиционно приехало много православных верующих вместе со своими священниками. Во время богослужения кафедральный собор не вместил всех богомольцев, поэтому многие люди молились на церковном дворе.

Во время богослужения были преподнесены особые молитвы за мир в Украине, за единство Святого Православия.

Позже прошел традиционный крестный ход вокруг исторического центра Сум с чудотворной иконой. Духовенство во главе с епископом Ладыжинским Сергеем несло чтимый образ, постоянно раздавались церковные песнопения в честь Божией Матери, а также поднимались молитвы за мир и согласие на Сумской земле и в Украине. Колонна участников шествия зашла на территорию Пророко-Ильинского храма, а также посетила место разрушенного Покровского храма.