На Сумщине преподавателю колледжа вынесли приговор за кражи В начале марта 2016 года преподаватель физкультуры Путивльского педагогического колледжа предложил ученику этого же учебного заведения (в настоящее время он уже осужден) совершать кражи с целью обогащения, на что последний согласился.

Однажды ночью они приехали на автомобиле преподавателя в Липовую Долину с целью совершения кражи товара из киосков, которые находятся на рынке. Преступники заранее подготовили металлическую фомку, отвертку, две балаклавы, пилу по металлу. А для самозащиты ученик взял пневматический пистолет KWS черного цвета. Мужчины с помощью металлической фомки сорвали навесной замок на киоске, подняли роллеты и проникли внутрь. В киоске воры похитили промышленных товаров на общую сумму 4639 грн., которыми распорядились по своему усмотрению. Следующей ночью, по уже разработанному плану, совершили кражу из другого киоска на общую сумму 5460 грн.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с испытательным сроком 3 года.