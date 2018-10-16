На Сумщине преподавателю колледжа вынесли приговор за кражи

Однажды ночью они приехали на автомобиле преподавателя в Липовую Долину с целью совершения кражи товара из киосков, которые находятся на рынке. Преступники заранее подготовили металлическую фомку, отвертку, две балаклавы, пилу по металлу. А для самозащиты ученик взял пневматический пистолет KWS черного цвета. Мужчины с помощью металлической фомки сорвали навесной замок на киоске, подняли роллеты и проникли внутрь. В киоске воры похитили промышленных товаров на общую сумму 4639 грн., которыми распорядились по своему усмотрению. Следующей ночью, по уже разработанному плану, совершили кражу из другого киоска на общую сумму 5460 грн.
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