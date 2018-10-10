«Сумытеплоэнерго» временно будет отапливать весь город. До минус 5 градусов Такое решение приняли сегодня, 22 октября, на внеочередном заседании исполкома Сумского горсовета.

Такое решение было принято единогласно в связи с тем, что Котельная Северного промузла, которая должна отапливать примерно треть города из-за долгов перед газотрейдером не получила лимитов на газ.

Члены исполкома проголосовали за то, чтобы ООО «Сумытеплоэнерго» было временным поставщиком услуг по горячему водоснабжению и отоплению для потребителей КСПУ. Однако, чтобы «Сумытеплоэнерго» не попало под штрафные санкции НКРЭ, этот вопрос во вторник планируют согласовывать с этой структурой. Это должен сделать профильный заместитель мэра Александр Журба.

На заседании исполкома представителей Сумского НПО, которому принадлежит Котельная, не было. По словам мэра, руководство НПО сегодня общается с учредителями, так как самостоятельно не может распоряжаться котельной, которую город предлагает либо отдать в аренду, либо продать.

Александр Лысенко заявил, что в четверг состоится внеочередная сессия Сумского горсовета, которая должна утвердить трехсторонний договор между местной властью, КСПУ и «Сумытеплоэнерго» о финансовых гарантиях на запуск тепла.

Также он сообщил, что мощностей "Сумытеплоэнерго" хватит только до температуры воздуха в минус 5 градусов.