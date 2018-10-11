В Сумах копы гонялись за наркоманом

Происшествие случилось на улице Ахтырской. Во время несения службы экипаж патрульных полицейских заметил подозрительного мужчину. Гражданин, увидев служебный автомобиль, резко бросился наутек. Стражи порядка догнали и остановили его.
29-летний мужчина вел себя подозрительно и заметно нервничал. Объяснить причину побега он не смог.
Патрульные решили провести в отношении гражданина поверхностную проверку, в ходе которой обнаружили у него сверток, в котором находилось вещество растительного происхождения, похожее на наркотическое.
Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции. Сейчас ведется расследование.
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