В Сумах копы гонялись за наркоманом Сумские патрульные обнаружили у мужчины вероятно наркотическое вещество.

Происшествие случилось на улице Ахтырской. Во время несения службы экипаж патрульных полицейских заметил подозрительного мужчину. Гражданин, увидев служебный автомобиль, резко бросился наутек. Стражи порядка догнали и остановили его.

29-летний мужчина вел себя подозрительно и заметно нервничал. Объяснить причину побега он не смог.

Патрульные решили провести в отношении гражданина поверхностную проверку, в ходе которой обнаружили у него сверток, в котором находилось вещество растительного происхождения, похожее на наркотическое.

Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции. Сейчас ведется расследование.