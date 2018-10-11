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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:49921

В Сумах копы гонялись за наркоманом

Сумские патрульные обнаружили у мужчины вероятно наркотическое вещество.

Происшествие случилось на улице Ахтырской. Во время несения службы экипаж патрульных полицейских заметил подозрительного мужчину. Гражданин, увидев служебный автомобиль, резко бросился наутек. Стражи порядка догнали и остановили его.

29-летний мужчина вел себя подозрительно и заметно нервничал. Объяснить причину побега он не смог.

Патрульные решили провести в отношении гражданина поверхностную проверку, в ходе которой обнаружили у него сверток, в котором находилось вещество растительного происхождения, похожее на наркотическое.

Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции. Сейчас ведется расследование.

Право Наркотики

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