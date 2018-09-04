Первую на Сумщине инклюзивную площадку открыли в Тростянце 19 октября в городском парке открыли современную игровую площадку для детей с особыми потребностями.

Высококачественные игровые конструкции построены по принципу универсального дизайна, который учитывает потребности каждого ребенка - разного возраста, с теми или иными недостатками.

Искренне радовались новому необычному игровому оборудованию воспитанники, родители и работники Тростянецкого инклюзивного ресурсного центра, малыши из детского сада «Калинка» со своими воспитателями.

- Инклюзивная площадка даст возможность интегрировать всех детей Тростянецкой громады вместе, поможет малышам с особыми потребностями найти друзей, развить навыки общения, чтобы не скучать дома, а играть на свежем воздухе, - говорила заммэра Тростянца Оксана Заяц.

Чиновница напомнила, что в ноябре прошлого года Тростянецкий городской совет выиграл грант в сумме 105,0 тысяч гривен, участвуя в конкурсе «Инициативы с применением принципов универсального дизайна и доступности», который проводился Программой «Содействие интеграционной политике и услугам для людей с инвалидностью в Украине».

Стоит отметить, что на конкурс было подано 84 заявки со всей Украины. Конкурсная заявка Тростянецкой городской громады вошла в 10-ку лучших и выиграла грант.

Кроме финансирования со стороны Программы, проект получил софинансирование в размере 45,0 тысяч гривен от благотворительного фонда «Friendly People», и от Тростянецкого городского совета в сумме 36,5 тыс. гривен.