В Сумах закрашивали рекламу психотропов (видео) Полиция Сум приняла участие в акции противодействия наркотикам и психотропным веществам.

Утром у входа в центральный городской парк собралось более двух десятков представителей общественности и несколько полицейских. Разделившись на пять групп и «вооружившись» баллончиками с краской и трафаретами, общественные активисты вместе с полицейскими отправились в разных направлениях, чтобы выявлять и закрашивать так называемую «рекламу» психотропных и наркотических веществ, - различных солей, порошков, амфетамина, марихуаны и т.п.

«Акция под названием «Нарисуй жизни в любви - Украина» не спонтанная, - комментирует инспектор по связям с общественностью Управления патрульной полиции Оксана Красовская. - Полицейские совместно с неравнодушными гражданами и ранее выявляли и уничтожали путем закрашивания такие надписи с электронными адресами, по которым предлагалось приобрести наркотики и психотропные вещества. Сегодня мы охватили наиболее пораженные такой «рекламой» улицы Прокофьева, Харьковскую, Героев Крут и центр города. Пусть это и не большие, но последовательные и важные шаги, чтобы уменьшить доступ детей и молодежи к наркотикам».

Участники акции охотно общались с прохожими, рассказывая об опасном влиянии психотропных веществ на человеческий организм, агитировали за здоровый образ жизни и призвали уважать родителей, ценить жизнь и любить, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.