В троллейбусном депо Сум тушили условный пожар На КП «Электроавтотранс» состоялось специальная объектовая тренировка по вопросам гражданской защиты и противопожарная тренировка.

Во время учений отрабатывали действия должностных лиц и формирований гражданской защиты по выполнению задач по ликвидации последствий возникновения опасного события в результате неблагоприятных погодных условий, тушили условный пожар и оказывали первую медицинскую помощь условно пострадавшим.

Участие в тренировке приняли работники коммунального предприятия. В частности, органы управления, службы и формирования гражданской защиты, а также другие его подразделения.

Во время тренировки выяснилось, что расчеты были выполнены в основном верно, хотя некоторые из них нуждаются в уточнении. Так, служба движения должна внести изменения в маршруты движения автобусов во время временного прекращения движения на отдельных участках дорог. Документы на проведение соответствующих мероприятий гражданской защиты также были разработаны верно.

Личный состав формирований и работники отдельных структурных подразделений предприятия действовали правильно и слаженно, а командиры формирований принимали целесообразные решения. Во время практических действий формирования использовали средства механизации, техники, приборов (при их наличии), спасали пораженных и оказывали им медицинскую помощь. Хотя выяснилось, что система оповещения на предприятии требует усовершенствования.

Результаты тренировки обсудили на заседании комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций предприятия, сообщает сайт мэрии.