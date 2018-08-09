Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:38222

В троллейбусном депо Сум тушили условный пожар

На КП «Электроавтотранс» состоялось специальная объектовая тренировка по вопросам гражданской защиты и противопожарная тренировка.

Во время учений отрабатывали действия должностных лиц и формирований гражданской защиты по выполнению задач по ликвидации последствий возникновения опасного события в результате неблагоприятных погодных условий, тушили условный пожар и оказывали первую медицинскую помощь условно пострадавшим.

Участие в тренировке приняли работники коммунального предприятия. В частности, органы управления, службы и формирования гражданской защиты, а также другие его подразделения.

Во время тренировки выяснилось, что расчеты были выполнены в основном верно, хотя некоторые из них нуждаются в уточнении. Так, служба движения должна внести изменения в маршруты движения автобусов во время временного прекращения движения на отдельных участках дорог. Документы на проведение соответствующих мероприятий гражданской защиты также были разработаны верно.

Личный состав формирований и работники отдельных структурных подразделений предприятия действовали правильно и слаженно, а командиры формирований принимали целесообразные решения. Во время практических действий формирования использовали средства механизации, техники, приборов (при их наличии), спасали пораженных и оказывали им медицинскую помощь. Хотя выяснилось, что система оповещения на предприятии требует усовершенствования.

Результаты тренировки обсудили на заседании комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций предприятия, сообщает сайт мэрии.

Право КП «Электроавтотранс» Условный пожар

По тематике

КП «Электроавтотранс» приглашает сумчан учиться на водителя троллейбуса
10.10.2018 16:43

КП «Электроавтотранс» приглашает сумчан учиться на водителя троллейбуса

Учебный центр КП «Электроавтотранс» объявляет о начале набора слушателей III группы профессионально-технического обучения по профессии «Водитель троллейбуса 3 класса»....

В Сумах стало больше водителей троллейбусов
05.10.2018 15:21

В Сумах стало больше водителей троллейбусов

В сумском КП «Электроавтотранс» - кадровое пополнение....

Сумские коммунальщики обещают больше троллейбусов осенью
30.08.2018 13:27

Сумские коммунальщики обещают больше троллейбусов осенью

КП «Электроавтотранс» осенью увеличит количество троллейбусов на линиях и введет новый автобусный маршрут....

21.08.2018 14:22

Работники КП "Электроавтотранс" ездят на красный

Сумчанка Наталья Сердюк стала свидетельницей того как 18 августа около 13:50 патрульная полиция остановила троллейбус № 274, следовавший по маршруту...

09.08.2018 16:57

Водитель КП «Электроавтотранс» получил выговор и лишился премии за невыданый билет

Как сообщил глава общественной комиссии по транспорту Владимир Ведмедев, за невыдачу талонов на проезд водитель КП «Электроавтотранс» был лишен премии...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.