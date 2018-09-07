Погода в Сумах: прогноз на завтра

Ночью и днем переменная облачность, без осадков. Ветер ночью северо-западный 3-8 м/с, днем - юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит 1-3 градусов тепла, днем - 9-11 тепла.
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в четверг,...
По прогнозу Сумского центра по гидрометеорологии, 25 сентября по городу Сумы и области ожидаются порывы северо-западного ветра 15-20 м/с....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает о том, что...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что во вторник,...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в субботу,...