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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Погода в Сумах: прогноз на завтра

Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что во вторник, 23 октября, в Сумах и области ожидается понижение температуры воздуха.

Ночью и днем переменная облачность, без осадков. Ветер ночью северо-западный 3-8 м/с, днем - юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит 1-3 градусов тепла, днем - 9-11 тепла.

Общество Прогноз погоды

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

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