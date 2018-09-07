Погода в Сумах: прогноз на завтра Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что во вторник, 23 октября, в Сумах и области ожидается понижение температуры воздуха.

Ночью и днем переменная облачность, без осадков. Ветер ночью северо-западный 3-8 м/с, днем - юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит 1-3 градусов тепла, днем - 9-11 тепла.