В Ахтырке прошел чемпионат области по мотокроссу

Каждый из 51 участника чемпионата мог принять участие в одном из 14 классов соревнований.
Соревнования проводились при поддержке Ахтырского городского совета совместно с общественной организацией «Спортивно-технический авто-мото клуб «Нефтяник» (председатель - Сидоренко Ю.Л.), федерацией мотоциклетного спорта Сумской области (глава - Бортник А.) и предпринимателей города.
Победителями и призерами октябрьского Открытого чемпионата города Ахтырка и Чемпионата Сумской области стали:
Среди детей в классе 50 см3:
I место - Ларионов Захар, Г. Ромны;
II место - Сироватень Глеб, Г. Шостка.
Среди детей в классе 65 см3:
I место - Ляшенко Артур, м. Славянск;
II место - Ситак Даниил, г. Ромны;
III место - Клещенко Артем, г. Глухов.
Среди детей в классе 85 см3:
I место - Ляшенко Тимур, г. Славянск.
Среди детей в классе Квадроциклы (юноши):
I место - Садовничий Александр, г. Сумы;
II место - Лебедь Максим, г. Сумы;
III место - Державецкий Матвей, г. Сумы.
Среди детей в классе Квадроциклы (девушки):
I место - Жук Виолетта, г. Сумы.
Класс Питбайк:
I место - Популях Владислав, г. Сумы;
II место - Клопов Андрей, г. Сумы;
III место - Краснявский Илья, г. Сумы.
Класс Экипаж (коляски):
I место - Коновалов Александр, Решетник Сергей, г. Ахтырка;
II место - Шафар Валерий, г. Валки, Гаращенко Татьяна, г. Днепропетровск;
III место - Таран Александр, г. Полтава, Кравченко Роман, г. Ахтырка.
Класс Хобби:
I место - Кучерявенко Денис, г. Ахтырка;
II место - Захаров Игорь, г. Ахтырка;
III место - Суходоленко Юрий, г. Ромны.
Класс Женщины:
I место - Кридченко Анастасия, г. Харьков.
Класс Мастер:
I место - Валюхов Артем, г. Белополье;
II место - Ефремян Руслан, г. Харьков.
III место - Вакуленко Никита, г. Кропивницкий.
Класс ветераны (45-50 лет):
I место - Ефец Сергей, г. Сумы;
II место - Скляр Юрий, с. Поповка.
Класс ветераны (50-55 лет):
I место - Петренко Виталий, г. Сумы;
II место - Крупенич Вячеслав, г. Полтава
III место - Ярошенко Сергей, г. Сумы.
Класс ветераны (55-60 лет):
I место - Золотарев Сергей, г. Харьков.
II место - Шевченко Сергей, г. Ромны;
III место - Молтянов Владимир, г. Ромны.
Все победители соревнований были награждены грамотами городского головы, кубками и медалями.
21 октября в 19:37 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре жилого дома в переулке Разина в Ахтырке....
К сотрудникам Ахтырского отдела полиции обратился 36-летний местный мужчина с заявлением об исчезновении ноутбука....
В традиционном октябрьском шахматном турнире, посвященном памяти первого шахматного мастера Сумщины и известного шахматного композитора мирового уровня Льва Капусты, в...
На митинге собрались военнослужащие в/ч А0563, где служил Сергей Салипа, родные, друзья, представители общественности и власти....
Сегодня, 5 октября, утром произошла авария на улице Шевченко в Ахтырке....