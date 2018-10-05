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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:11203

В Ахтырке прошел чемпионат области по мотокроссу

Спортсмены из 18 городов 8 областей Украины приняли участие в Открытом чемпионате города Ахтырка и чемпионате Сумской области по мотокроссу, который проходил в минувшие выходные.

Каждый из 51 участника чемпионата мог принять участие в одном из 14 классов соревнований.

Соревнования проводились при поддержке Ахтырского городского совета совместно с общественной организацией «Спортивно-технический авто-мото клуб «Нефтяник» (председатель - Сидоренко Ю.Л.), федерацией мотоциклетного спорта Сумской области (глава - Бортник А.) и предпринимателей города.

Победителями и призерами октябрьского Открытого чемпионата города Ахтырка и Чемпионата Сумской области стали:

Среди детей в классе 50 см3:

I место - Ларионов Захар, Г. Ромны;

II место - Сироватень Глеб, Г. Шостка.

Среди детей в классе 65 см3:

I место - Ляшенко Артур, м. Славянск;

II место - Ситак Даниил, г. Ромны;

III место - Клещенко Артем, г. Глухов.

Среди детей в классе 85 см3:

I место - Ляшенко Тимур, г. Славянск.

Среди детей в классе Квадроциклы (юноши):

I место - Садовничий Александр, г. Сумы;

II место - Лебедь Максим, г. Сумы;

III место - Державецкий Матвей, г. Сумы.

Среди детей в классе Квадроциклы (девушки):

I место - Жук Виолетта, г. Сумы.

Класс Питбайк:

I место - Популях Владислав, г. Сумы;

II место - Клопов Андрей, г. Сумы;

III место - Краснявский Илья, г. Сумы.

Класс Экипаж (коляски):

I место - Коновалов Александр, Решетник Сергей, г. Ахтырка;

II место - Шафар Валерий, г. Валки, Гаращенко Татьяна, г. Днепропетровск;

III место - Таран Александр, г. Полтава, Кравченко Роман, г. Ахтырка.

Класс Хобби:

I место - Кучерявенко Денис, г. Ахтырка;

II место - Захаров Игорь, г. Ахтырка;

III место - Суходоленко Юрий, г. Ромны.

Класс Женщины:

I место - Кридченко Анастасия, г. Харьков.

Класс Мастер:

I место - Валюхов Артем, г. Белополье;

II место - Ефремян Руслан, г. Харьков.

III место - Вакуленко Никита, г. Кропивницкий.

Класс ветераны (45-50 лет):

I место - Ефец Сергей, г. Сумы;

II место - Скляр Юрий, с. Поповка.

Класс ветераны (50-55 лет):

I место - Петренко Виталий, г. Сумы;

II место - Крупенич Вячеслав, г. Полтава

III место - Ярошенко Сергей, г. Сумы.

Класс ветераны (55-60 лет):

I место - Золотарев Сергей, г. Харьков.

II место - Шевченко Сергей, г. Ромны;

III место - Молтянов Владимир, г. Ромны.

Все победители соревнований были награждены грамотами городского головы, кубками и медалями.

Спорт Ахтырка Мотокросс

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