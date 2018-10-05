В Ахтырке прошел чемпионат области по мотокроссу Спортсмены из 18 городов 8 областей Украины приняли участие в Открытом чемпионате города Ахтырка и чемпионате Сумской области по мотокроссу, который проходил в минувшие выходные.

Каждый из 51 участника чемпионата мог принять участие в одном из 14 классов соревнований. Соревнования проводились при поддержке Ахтырского городского совета совместно с общественной организацией «Спортивно-технический авто-мото клуб «Нефтяник» (председатель - Сидоренко Ю.Л.), федерацией мотоциклетного спорта Сумской области (глава - Бортник А.) и предпринимателей города. Победителями и призерами октябрьского Открытого чемпионата города Ахтырка и Чемпионата Сумской области стали: Среди детей в классе 50 см3: I место - Ларионов Захар, Г. Ромны; II место - Сироватень Глеб, Г. Шостка. Среди детей в классе 65 см3: I место - Ляшенко Артур, м. Славянск; II место - Ситак Даниил, г. Ромны; III место - Клещенко Артем, г. Глухов. Среди детей в классе 85 см3: I место - Ляшенко Тимур, г. Славянск. Среди детей в классе Квадроциклы (юноши): I место - Садовничий Александр, г. Сумы; II место - Лебедь Максим, г. Сумы; III место - Державецкий Матвей, г. Сумы. Среди детей в классе Квадроциклы (девушки): I место - Жук Виолетта, г. Сумы. Класс Питбайк: I место - Популях Владислав, г. Сумы; II место - Клопов Андрей, г. Сумы; III место - Краснявский Илья, г. Сумы. Класс Экипаж (коляски): I место - Коновалов Александр, Решетник Сергей, г. Ахтырка; II место - Шафар Валерий, г. Валки, Гаращенко Татьяна, г. Днепропетровск; III место - Таран Александр, г. Полтава, Кравченко Роман, г. Ахтырка. Класс Хобби: I место - Кучерявенко Денис, г. Ахтырка; II место - Захаров Игорь, г. Ахтырка; III место - Суходоленко Юрий, г. Ромны. Класс Женщины: I место - Кридченко Анастасия, г. Харьков. Класс Мастер: I место - Валюхов Артем, г. Белополье; II место - Ефремян Руслан, г. Харьков. III место - Вакуленко Никита, г. Кропивницкий. Класс ветераны (45-50 лет): I место - Ефец Сергей, г. Сумы; II место - Скляр Юрий, с. Поповка. Класс ветераны (50-55 лет): I место - Петренко Виталий, г. Сумы; II место - Крупенич Вячеслав, г. Полтава III место - Ярошенко Сергей, г. Сумы. Класс ветераны (55-60 лет): I место - Золотарев Сергей, г. Харьков. II место - Шевченко Сергей, г. Ромны; III место - Молтянов Владимир, г. Ромны. Все победители соревнований были награждены грамотами городского головы, кубками и медалями.