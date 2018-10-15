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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:56205

На границе у россиянина нашли тысячу таблеток психотропного действия

В пункте пропуска «Бачевск» в автомобиле россиянина обнаружили 1000 таблеток психотропного действия.

В международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Бачевск» пограничники Сумского отряда совместно с работниками фискальной службы пресекли попытку незаконного перемещения через границу таблеток с содержанием психотропных веществ.

Осматривая автомобиль марки «Peugeot-508» российской регистрации, на котором въезжал в Украину гражданин России, пограничный наряд в багажном отделении транспортного средства обнаружил 10 упаковок препарата «феназепам». Общее количество таблеток с содержанием психотропных веществ, оборот которых ограничен, составило 1000 шт.

Сейчас обнаруженные таблетки изъяты. На правонарушителя составлены административные материалы. Кроме этого, в компетентные правоохранительные органы направлено сообщение о противоправное деяние, содержащее признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 309 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта» УК Украины.

Право Пограничники Психотропные вещества

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