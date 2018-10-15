На границе у россиянина нашли тысячу таблеток психотропного действия

В международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Бачевск» пограничники Сумского отряда совместно с работниками фискальной службы пресекли попытку незаконного перемещения через границу таблеток с содержанием психотропных веществ.
Осматривая автомобиль марки «Peugeot-508» российской регистрации, на котором въезжал в Украину гражданин России, пограничный наряд в багажном отделении транспортного средства обнаружил 10 упаковок препарата «феназепам». Общее количество таблеток с содержанием психотропных веществ, оборот которых ограничен, составило 1000 шт.
Сейчас обнаруженные таблетки изъяты. На правонарушителя составлены административные материалы. Кроме этого, в компетентные правоохранительные органы направлено сообщение о противоправное деяние, содержащее признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 309 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта» УК Украины.
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