В Сумах начали включать отопление (графики)

Среди них: лечебные учреждения (70%), детские сады (85%), школы (20%) и другие бюджетные учреждения.
Согласно распоряжению исполнительного комитета Сумского городского совета от 19.10.2018 №561, сформированы графики включения отопления в жилых домах зоны обслуживания ООО «Сумытеплоэнерго». С ними Вы можете ознакомиться по ссылкам приведенным ниже.
1. ТОВ “Демікс Комфорт”
2. ТОВ КК “Коменерго-Суми”
3. ТОВ “Жилищник”
4. ТОВ “Житло-Сервіс-Інвест”
5. ТОВ”КК”Домком-Суми”
6. ТОВ “Коменерго-Суми”
7. ТОВ “КК”Сумитехнобудсервіс”
8. ПРБП “Рембуд”
9. ПП “Рубін”
10. ОСББ
11. ТОВ “Компослуги”
12. ТОВ “Побутсервіс-Суми”
13. Приватні будинки
14. ТОВ “Оселя”
15. ТОВ “Сірвіс-Дім”
16. КП “Сумитеплоенергоцентраль”
17. КП “Сумижилкомсервіс”
18. ТОВ “Спож”
19. ТОВ “Техкомсервіс”
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