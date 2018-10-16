В Сумах начали включать отопление (графики) На вечер 22 октября, по заявкам руководителей учреждений, ООО «Сумытеплоэнерго» уже обеспечивает теплом 37% зданий социальной сферы.

Среди них: лечебные учреждения (70%), детские сады (85%), школы (20%) и другие бюджетные учреждения.

Согласно распоряжению исполнительного комитета Сумского городского совета от 19.10.2018 №561, сформированы графики включения отопления в жилых домах зоны обслуживания ООО «Сумытеплоэнерго». С ними Вы можете ознакомиться по ссылкам приведенным ниже.

1. ТОВ “Демікс Комфорт”

2. ТОВ КК “Коменерго-Суми”

3. ТОВ “Жилищник”

4. ТОВ “Житло-Сервіс-Інвест”

5. ТОВ”КК”Домком-Суми”

6. ТОВ “Коменерго-Суми”

7. ТОВ “КК”Сумитехнобудсервіс”

8. ПРБП “Рембуд”

9. ПП “Рубін”

10. ОСББ

11. ТОВ “Компослуги”

12. ТОВ “Побутсервіс-Суми”

13. Приватні будинки

14. ТОВ “Оселя”

15. ТОВ “Сірвіс-Дім”

16. КП “Сумитеплоенергоцентраль”

17. КП “Сумижилкомсервіс”

18. ТОВ “Спож”

19. ТОВ “Техкомсервіс”