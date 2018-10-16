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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:16669

В Сумах начали включать отопление (графики)

На вечер 22 октября, по заявкам руководителей учреждений, ООО «Сумытеплоэнерго» уже обеспечивает теплом 37% зданий социальной сферы.

Среди них: лечебные учреждения (70%), детские сады (85%), школы (20%) и другие бюджетные учреждения.

Согласно распоряжению исполнительного комитета Сумского городского совета от 19.10.2018 №561, сформированы графики включения отопления в жилых домах зоны обслуживания ООО «Сумытеплоэнерго». С ними Вы можете ознакомиться по ссылкам приведенным ниже.

1. ТОВ “Демікс Комфорт” 
2. ТОВ КК “Коменерго-Суми” 
3. ТОВ “Жилищник” 
4. ТОВ “Житло-Сервіс-Інвест” 
5. ТОВ”КК”Домком-Суми” 
6. ТОВ “Коменерго-Суми” 
7. ТОВ “КК”Сумитехнобудсервіс” 
8. ПРБП “Рембуд” 
9. ПП “Рубін” 
10. ОСББ 
11. ТОВ “Компослуги” 
12. ТОВ “Побутсервіс-Суми” 
13. Приватні будинки 
14. ТОВ “Оселя” 
15. ТОВ “Сірвіс-Дім” 
16. КП “Сумитеплоенергоцентраль”
17. КП “Сумижилкомсервіс”
18. ТОВ “Спож” 
19. ТОВ “Техкомсервіс”

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