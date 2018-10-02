В Сумах открыли фотовыставку к 100-летию независимости Польши

Приурочена она к 100-летию независимости Польши, пишет сайт мэрии.
Открытие экспозиции организовали члены Общества польской культуры города Сумы при поддержке Генерального консула Республики Польша Януша Яблонского.
С приветственным словом к собравшимся обратился руководитель общества Владимир Кучинский, который представил участников выставки-конкурса. Авторы фотографий рассказали о своих фото-работах с польскими пейзажами.
Проголосовать за три лучшие фотографии может любой на сайте. Результаты голосования и победители будут объявлены 11 ноября в День независимости Польши.
Пианистки Наталья Филипенко и Елена Седикова подарили всем волшебные мелодии Шопена и Лютославского. Юлия и Вероника Мопанко исполнили дуэтом песню Яцека Качмарского «Lalka». Стихи польских поэтов Виславы Шимборской и Юлиана Тувима читали Лиза Довжук и Яна Свердликова.
Завершилось открытие викториной, определившей среди присутствующих лучших знатоков польской истории и культуры, которых наградили призами.
Библиотекари отдела литературы по искусству подготовили книжную выставку «Путешествуем Польшей», на которой представили материалы о самых известных историко-культурных достопримечательностях этой страны.
19 октября в 17:00 в помещении городской галереи состоится открытие выставки сумской фотохудожницы Натальи Говорухиной....
Художественная галерея «Наша» на Псельской» католической общины г. Сумы, галерея «Бюро Арт», Общественный фонд «Сумы» 18 и 19 октября приглашают...
17 жовтня у приміщенні Сумської міської галереї відбудеться відкриття виставки сумського художника Володимира Ільченко під назвою «Натхнення»....
Городская галерея приглашает сумчан и гостей города посетить выставку коллекции работ из своего собрания....
1 октября в конгресс-центре СумГУ состоялось открытие фотовыставки «Мама, возьмем домой!»....