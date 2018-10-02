В Сумах открыли фотовыставку к 100-летию независимости Польши В отделе литературы по искусству Центральной городской библиотеки им. Т. Шевченко открылась выставка фотографии «Знакомство с Польшей».

Приурочена она к 100-летию независимости Польши, пишет сайт мэрии.

Открытие экспозиции организовали члены Общества польской культуры города Сумы при поддержке Генерального консула Республики Польша Януша Яблонского.

С приветственным словом к собравшимся обратился руководитель общества Владимир Кучинский, который представил участников выставки-конкурса. Авторы фотографий рассказали о своих фото-работах с польскими пейзажами.

Проголосовать за три лучшие фотографии может любой на сайте. Результаты голосования и победители будут объявлены 11 ноября в День независимости Польши.

Пианистки Наталья Филипенко и Елена Седикова подарили всем волшебные мелодии Шопена и Лютославского. Юлия и Вероника Мопанко исполнили дуэтом песню Яцека Качмарского «Lalka». Стихи польских поэтов Виславы Шимборской и Юлиана Тувима читали Лиза Довжук и Яна Свердликова.

Завершилось открытие викториной, определившей среди присутствующих лучших знатоков польской истории и культуры, которых наградили призами.

Библиотекари отдела литературы по искусству подготовили книжную выставку «Путешествуем Польшей», на которой представили материалы о самых известных историко-культурных достопримечательностях этой страны.