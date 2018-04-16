В Сумах провели открытый чемпионат области по бодибилдингу и фитнес-бикини 20 октября в Сумах прошел открытый чемпионат области по бодибилдингу и фитнес-бикини.

С призами сразу две сумчанки - Татьяна Поладич (слева) и Ярослава Гаврильченко (справа) в категории "фитнес-*бикини" выше 172 см.

Более 50 участников из разных уголков Украины, а также Молдовы и Египта соревновались в 7 категориях, показывая, на что способен человек в своем совершенстве.

В итоге победителями в абсолютных категориях стали: в категории «мужчины физик» - харьковчанин Максим Шебелин, в категории «мужчины бодибилдинг» - Адольфо Мобедо из Винницы, в категории «мужчины классический бодибилдинг» - харьковчанин Сергей Горенков, в категории «женщины велнесс» - Виктория Захарова из Крыма, в категории «женщины бодифитнес» - Дина али из Египта, в категории «женщины фитмодель» - харьковчанка Светлана Латишева, в категории «женщины фитнес-бикини» - харьковчанка Анна Волошина.

Лучшей среди сумчанок стала Виталия Алисименко, которая взяла второе место в категории «женщины велнесс». Наш Максим Черненко был четвертым в категории «бодибилдинг» (вторым в весе до 80 кг), пяте места у Евгения Перминова в категории «классический бодибилдинг» и Елены Глазун (третье место среди женщин до 166 см) в категории «фитнес-бикини». В этой же категории Татьяна Поладич стала восьмой (второе место среди женщин выше 172 см). Ярослава Гаврильченко стала третьей в категории «фитнес-бикини» выше 172 см.