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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:35159

На Сумщине подорвали три боеприпаса времен войны

За минувшие сутки уничтожено 3 боеприпасы времен прошлых войн.

22 октября группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (г. Ромны) проведены работы по обезвреживанию 82-мм. минометной мины, 80-мм. и 122-мм. артиллерийских снарядов.

Боеприпасы накануне нашли в Лебединском и Бурынском районах.

В частности, на 82-мм. минометную мину при проведении полевых работ наткнулись жители села Кулички Лебединского района. Артснаряд снаряд калибра 80 мм нашли в г. Лебедин на приусадебном участке местные жители. А в лесополосе вблизи села Пески Бурынского района, собирая грибы, люди обнаружили 122-мм. артиллерийских снаряд.

Спасатели отмечают, что при нахождении взрывоопасных или похожих на них предметов нельзя их даже касаться, а тем более пытаться перенести. Ни в коем случае не пользоваться вблизи средствами связи, - это может спровоцировать взрыв. О возможной опасности нужно сообщить окружающих и немедленно проинформировать оперативные службы по телефонным номерам «101» и «102», сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество Устаревшие боеприпасы

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