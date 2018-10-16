Пункт пропуска на Сумщине меняет режим работы

Учитывая многочисленные обращения жителей Середина-Будского района, а также ходатайство Середина-Будской райгосадминистрации, начиная с 28 октября меняется время работы местного пункта пропуска «Середина-Буда». Пропуск граждан Украины будет осуществляться в период с 6:00 до 19:00 ежедневно.
Сумской пограничный отряд напоминает, что по всем вопросам, которые касаются пересечения государственной границы, граждане могут обратиться в управление Сумского пограничного отряда по телефонам: тел. / факс (0542) 671-370, тел. (0542) 62-97-09, е-mail: sumi_zagin@dpsu.gov.ua.
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