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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:44252

На Сумщине многодетная мать с детьми вандализировала кладбище

«Кладбищенскими» вандалами оказалась 43-летняя жительница г. Дружба Ямпольского района и ее несовершеннолетние дети, которые ночью обворовывали местное кладбище.

Подозрительную гужевую повозку заметили работники группы реагирования патрульной полиции в г. Дружба Ямпольского района, которые ночью увидели женщину с детьми, которые ехали в направлении кладбища. Когда же заметили на телеге оградки с могил, остановили ее для дальнейшей проверки.

«По словам женщины, она с детьми в ночное время ездила по городу и собирала мусор, - говорит Юрий Родителев, вр.и.о. начальника Ямпольского отдела полиции. - Интересовалась исключительно металлическими элементами, чтобы потом сдать их на металлолом. А когда работники полиции начали устанавливать их происхождение, женщина призналась, что ехали с кладбища, откуда украли ограждения. Кладбище обворовывали в течение последнего месяца, а все краденое свозили домой. Среди прочего были и кресты».

Во время проверки правоохранители установили, что к такой «деятельности» злоумышленница привлекла и своих несовершеннолетних детей, которых в семье девять. Двое из них уже находятся на учете в полиции. А их мать и раньше привлекали к уголовной ответственности за имущественные преступления.

В полиции уже доказали причастность женщины как минимум к шести таким преступлениям. Кроме того, ее семья состоит на учете в службе по делам детей как неблагонадежная. Неоднократно на нее составляли админпротоколы за невыполнение родительских обязанностей. Сейчас по этим фактам следователи полиции открыли уголовное производство по ч.3 ст.297 «Надругательство над могилой», в рамках которого полицейские устанавливают количество испорченных могил и решают вопрос об открытии уголовного производства по ч.1 ст. 304 «Вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность» Уголовного кодекса Украины. Ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

Право Дружба Кладбищенский вор Кража Ямпольский район

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