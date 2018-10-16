На Сумщине поймали приятелей-«кабельщиков» В Липовой Долине двое товарищей украли 500 метров кабеля и сдали его в пункт приема металлолома.

Сообщение о краже в дежурную часть Липоводолинского отделения полиции поступило от частного предпринимателя, который рассказал, что он проводит геологические исследования грунта на наличие полезных ископаемых. Для этого использует геологическое оборудование, находящееся в поле, которое охраняется. А недавно это оборудование украли, нанеся ему ущерб на сумму около 10 000 гривен.

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции, - комментирует ситуацию Андрей Перелазній, начальник Липоводолинского отделения полиции. - Правоохранители установили, что украли 500 метров геологического кабеля, который находился в поле. А во время проверки вычислили и вероятных злоумышленников, которые могли быть причастны к краже. Ими оказались двое местных товарищей, одному из которых 35, другому - 53 года, который ранее уже имел судимость. По их словам, кабель украли, чтобы потом сдать его на металлоприемный пункт, а полученные деньги потратили на собственные нужды».

По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.185 Уголовного кодекса Украины (кража). Злоумышленникам уже сообщено о подозрении. За содеянное мужчинам грозит лишение свободы на срок до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.