Роменские кинологи стали третьими в Украине 20-21 октября в городе Березань Киевской области проходили Международные соревнования по IPO-3 «Чемпионат Украины» 2018 для служебных (рабочих) собак по дисциплинам: послушание и ловкость, следовая работа и защиту.

В соревнованиях приняли участие 30 опытных кинологов. От Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины (Ромны) выступали 4 кинологических расчета. По результатам соревнований наши специалисты заняли почетное 3-е командное место. Аналогичное 3-е место в личном зачете (поиск по следу) занял Игорь Заповитряный с собакой Чили Зотерхоф, сообщает пресс-служба центра.