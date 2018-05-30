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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Роменские кинологи стали третьими в Украине

20-21 октября в городе Березань Киевской области проходили Международные соревнования по IPO-3 «Чемпионат Украины» 2018 для служебных (рабочих) собак по дисциплинам: послушание и ловкость, следовая работа и защиту.

В соревнованиях приняли участие 30 опытных кинологов. От Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины (Ромны) выступали 4 кинологических расчета.

По результатам соревнований наши специалисты заняли почетное 3-е командное место. Аналогичное 3-е место в личном зачете (поиск по следу) занял Игорь Заповитряный с собакой Чили Зотерхоф, сообщает пресс-служба центра.

Общество Кинологи Роменский МЦБР

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