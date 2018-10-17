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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:08368

Пошел за грибами – остался без авто

В Лебединском районе спасатели ликвидировали возгорание легкового авто.

22 октября в 10:39 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре легкового автомобиля ВАЗ 2112 вблизи автодороги г. Лебедин - с. Поселок. О возгорании сообщил владелец транспортного средства, который, по предварительным данным, приехал к лесному массиву за грибами, а когда вернулся, увидел дым в салоне авто. На место происшествия был направлен дежурный караул 18-й Государственной пожарно-спасательной части и добровольную пожарную команду с. Будылка.

Прибыв на вызов пожарные установили, что авто полностью охвачено огнем. Тушение осложняло наличие газобаллонного оборудования в автомобиле. Существовала угроза переброски пламени на лесную подстилку и лесной массив.

В 10:55 пожар был локализован, не допустив дальнейшего распространения, в 11:15 - ликвидирован. Всего на тушение было привлечено 4 человека личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и 1 работник и 1 автомобиль добровольной пожарной команды с. Будылка.

По предварительным выводам специалистов, вероятная причина пожара - короткое замыкание электросети автомобиля, сообщает Управление Государственной службы Украины С чрезвычайных ситуаций в Сумской области.

Право Лебединский район Пожар Пожар авто

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