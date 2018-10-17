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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:12356

В Сумах загорелись дрова: тушили три пожарки

Пожарные ликвидировали пожар хозяйственной постройки.

22 октября в 12:07 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре хозяйственной постройки в г. Сумы на пер. Майдановском. На тушение направили дежурный караул 1-й государственной пожарно-спасательной части.

Как было установлено, огонь охватил деревянное сооружение, дрова и угрожал перекинуться на сарай, рядом с которым находился жилой дом. В 12:24 пожарным удалось локализовать возгорание и предотвратить опасность от зданий. В 12:49 пожар полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 11 человек личного состава и 3 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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